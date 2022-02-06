Геймеры назвали свои любимые города в играх

Пользователь Reddit под ником ClunarX решил выяснить, какие города больше всего нравятся геймерам. Учитывались в том числе небольшие поселения и атмосферные деревни, которые оставили у игроков самые приятные воспоминания или поразили своей архитектурой.

Сам ClunarX выбрал Новиград из «Ведьмака 3», но не рассказал, почему выбор пал именно на него.

Новиград

Пользователю hatthewmartley очень нравится Дануолл из серии Dishonored. Для него это словно Викторианский Лондон, нарисованный маслом.

Дануолл

Ogre8 выбрал Гонконг из Sleeping Dogs. У авторов из канадской United Front Games получился действительно отменный китайский город с уникальной атмосферой.

Гонконг

Пользователи также упомянули Имперский город из The Elder Scrolls 4: Oblivion, Сен-Дени из Red Dead Redemption 2 и Мидгар из Final Fantasy 7. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что красивых и запоминающихся городов так много, что на их перечисление ушло бы слишком много времени. И с этим суждением сложно не согласиться.

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