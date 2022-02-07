Дополнение для Factorio будет таким же большим, как и оригинальная игра

В 2021 году авторы симулятора строительства заводов Factorio анонсировали крупное дополнение для проекта, которое добавит в игру очень много нового контента. Разработчики не поделились какими-либо деталями и долгое время хранили молчание. На днях Wube Software наконец вышла на связь и рассказала некоторые подробности дополнения, а также заверила, что работа над ним идёт полным ходом.
По словам авторов, расширение будет очень большим — размером с саму игру на момент её запуска. При этом стоимость составит те же $ 30 — или 520 рублей в РФ. Самое интересное, что разработчики вновь не поделились конкретикой — до сих пор неясно, что именно войдёт в DLC. Авторы лишь дали оптимистичный прогноз выхода дополнения — конец 2022 года. Вместе с ним состоится релиз обновления 1.2 со множеством бесплатных улучшений.
Factorio — 2D-игра о создании автоматизированных фабрик по производству различных элементов по нарастающей сложности. Проект очень высоко ценят игроки: в Steam у него 98% положительных отзывов на основе 108 тысяч обзоров.
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