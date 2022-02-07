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Леброн Джеймс номинирован на антипремию «Золотая малина» за второй «Космический джем»

Леброн Джеймс номинирован на антипремию «Золотая малина» за второй «Космический джем»
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Организаторы «Золотой малины» опубликовали список номинантов на свою антипремию. В 2021 году Брюс Уиллис сыграл в таком количестве фильмов, что для него создали отдельную категорию — «Худшая актёрская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».

Среди худших фильмов оказался второй «Космический джем» с Леброном Джеймсом. Сам баскетболист также номинирован на «худшего актёра». Среди «худших актрис» отметились Эми Адамс и Меган Фокс, а в претендентах на «худший ремейк» оказался недавний перезапуск «Тома и Джерри».

Худший фильм

  • «Диана»
  • «Бесконечность»
  • «Космический джем: Новое поколение»
  • «Женщина в окне»
  • «Карен»

Худший актёр

  • Скотт Иствуд — «Опасный»
  • Ро Хартрампф — «Диана»
  • Леброн Джеймс — «Космический джем: Новое поколение»
  • Бен Платт — «Дорогой Эван Хансен»
  • Марк Уолберг — «Бесконечность»

Худшая актриса

  • Эми Адамс — «Женщина в окне»
  • Джина де Ваал — «Диана»
  • Меган Фокс — «Полночь на злаковом поле»
  • Тэрин Мэннинг — «Карен»
  • Руби Роуз — «Ангел мести»

Худшая актриса второго плана

  • Эми Адамс — «Дорогой Эван Хансен»
  • Софи Куксон — «Бесконечность»
  • Эрин Дэйви — «Диана»
  • Джуди Кэй — «Диана»
  • Тэрин Мэннинг — «Каждый последний из них»

Худший актёр второго плана

  • Бен Аффлек — «Последняя дуэль»
  • Ник Кэннон — «Ограбление по-джентльменски»
  • Мэл Гибсон — «Опасный»
  • Гарет Киган — «Диана»

Худшая актёрская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года

  • «Американская осада»
  • «Преступный квест»
  • «Звёздный рубеж»
  • «Тупик»
  • «Крепость»
  • «Полночь на злаковом поле»
  • «За гранью жизни»
  • «Выжить в игре»

Худший экранный дуэт

  • Любой актёр и музыкальный номер — «Диана»
  • Леброн Джеймс и любой мультяшный персонаж Warner — «Космический джем: Новое поколение»
  • Джаред Лето, или его латексное лицо, вызывающая одежда или смешной акцент — «Дом Гуччи»
  • Бен Платт и любой другой актёр, который ведёт себя так, будто пение Платта кому-то нравится — «Дорогой Эван Хансен»
  • Том и Джерри — «Том и Джерри»

Худший ремейк, сиквел или плагиат

  • «Том и Джерри»
  • «Карен»
  • «Космический джем: Новое поколение»
  • Женщина в окне» (плагиат «Окна во двор»)
  • «Афера Оливера Твиста» (рэп-ремейк «Приключений Оливера Твиста»)

Худший режиссёр

  • Кристофер Эшли — «Диана»
  • Стивен Чбоски — «Дорогой Эван Хансен»
  • Коук Дэниелс — «Карен»
  • Ренни Харлин — «Ограбление по-джентльменски»
  • Джо Райт — «Женщина в окне»

Худший сценарий

  • «Диана»
  • «Карен»
  • «Ограбление по-джентльменски»
  • «Афера Оливера Твиста»
  • «Женщина в окне»

«Победителей» антипремии объявят 26 марта 2022 года — за день до вручения «Оскара».

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