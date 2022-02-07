Леброн Джеймс номинирован на антипремию «Золотая малина» за второй «Космический джем»

Организаторы «Золотой малины» опубликовали список номинантов на свою антипремию. В 2021 году Брюс Уиллис сыграл в таком количестве фильмов, что для него создали отдельную категорию — «Худшая актёрская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».

Среди худших фильмов оказался второй «Космический джем» с Леброном Джеймсом. Сам баскетболист также номинирован на «худшего актёра». Среди «худших актрис» отметились Эми Адамс и Меган Фокс, а в претендентах на «худший ремейк» оказался недавний перезапуск «Тома и Джерри».

Худший фильм

«Диана»

«Бесконечность»

«Космический джем: Новое поколение»

«Женщина в окне»

«Карен»

Худший актёр

Скотт Иствуд — «Опасный»

Ро Хартрампф — «Диана»

Леброн Джеймс — «Космический джем: Новое поколение»

Бен Платт — «Дорогой Эван Хансен»

Марк Уолберг — «Бесконечность»

Худшая актриса

Эми Адамс — «Женщина в окне»

Джина де Ваал — «Диана»

Меган Фокс — «Полночь на злаковом поле»

Тэрин Мэннинг — «Карен»

Руби Роуз — «Ангел мести»

Худшая актриса второго плана

Эми Адамс — «Дорогой Эван Хансен»

Софи Куксон — «Бесконечность»

Эрин Дэйви — «Диана»

Джуди Кэй — «Диана»

Тэрин Мэннинг — «Каждый последний из них»

Худший актёр второго плана

Бен Аффлек — «Последняя дуэль»

Ник Кэннон — «Ограбление по-джентльменски»

Мэл Гибсон — «Опасный»

Гарет Киган — «Диана»

Худшая актёрская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года

«Американская осада»

«Преступный квест»

«Звёздный рубеж»

«Тупик»

«Крепость»

«Полночь на злаковом поле»

«За гранью жизни»

«Выжить в игре»

Худший экранный дуэт

Любой актёр и музыкальный номер — «Диана»

Леброн Джеймс и любой мультяшный персонаж Warner — «Космический джем: Новое поколение»

Джаред Лето, или его латексное лицо, вызывающая одежда или смешной акцент — «Дом Гуччи»

Бен Платт и любой другой актёр, который ведёт себя так, будто пение Платта кому-то нравится — «Дорогой Эван Хансен»

Том и Джерри — «Том и Джерри»

Худший ремейк, сиквел или плагиат

«Том и Джерри»

«Карен»

«Космический джем: Новое поколение»

Женщина в окне» (плагиат «Окна во двор»)

«Афера Оливера Твиста» (рэп-ремейк «Приключений Оливера Твиста»)

Худший режиссёр

Кристофер Эшли — «Диана»

Стивен Чбоски — «Дорогой Эван Хансен»

Коук Дэниелс — «Карен»

Ренни Харлин — «Ограбление по-джентльменски»

Джо Райт — «Женщина в окне»

Худший сценарий

«Диана»

«Карен»

«Ограбление по-джентльменски»

«Афера Оливера Твиста»

«Женщина в окне»

«Победителей» антипремии объявят 26 марта 2022 года — за день до вручения «Оскара».

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