Леброн Джеймс номинирован на антипремию «Золотая малина» за второй «Космический джем»
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Организаторы «Золотой малины» опубликовали список номинантов на свою антипремию. В 2021 году Брюс Уиллис сыграл в таком количестве фильмов, что для него создали отдельную категорию — «Худшая актёрская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».
Среди худших фильмов оказался второй «Космический джем» с Леброном Джеймсом. Сам баскетболист также номинирован на «худшего актёра». Среди «худших актрис» отметились Эми Адамс и Меган Фокс, а в претендентах на «худший ремейк» оказался недавний перезапуск «Тома и Джерри».
Худший фильм
- «Диана»
- «Бесконечность»
- «Космический джем: Новое поколение»
- «Женщина в окне»
- «Карен»
Худший актёр
- Скотт Иствуд — «Опасный»
- Ро Хартрампф — «Диана»
- Леброн Джеймс — «Космический джем: Новое поколение»
- Бен Платт — «Дорогой Эван Хансен»
- Марк Уолберг — «Бесконечность»
Худшая актриса
- Эми Адамс — «Женщина в окне»
- Джина де Ваал — «Диана»
- Меган Фокс — «Полночь на злаковом поле»
- Тэрин Мэннинг — «Карен»
- Руби Роуз — «Ангел мести»
Худшая актриса второго плана
- Эми Адамс — «Дорогой Эван Хансен»
- Софи Куксон — «Бесконечность»
- Эрин Дэйви — «Диана»
- Джуди Кэй — «Диана»
- Тэрин Мэннинг — «Каждый последний из них»
Худший актёр второго плана
- Бен Аффлек — «Последняя дуэль»
- Ник Кэннон — «Ограбление по-джентльменски»
- Мэл Гибсон — «Опасный»
- Гарет Киган — «Диана»
Худшая актёрская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
- «Американская осада»
- «Преступный квест»
- «Звёздный рубеж»
- «Тупик»
- «Крепость»
- «Полночь на злаковом поле»
- «За гранью жизни»
- «Выжить в игре»
Худший экранный дуэт
- Любой актёр и музыкальный номер — «Диана»
- Леброн Джеймс и любой мультяшный персонаж Warner — «Космический джем: Новое поколение»
- Джаред Лето, или его латексное лицо, вызывающая одежда или смешной акцент — «Дом Гуччи»
- Бен Платт и любой другой актёр, который ведёт себя так, будто пение Платта кому-то нравится — «Дорогой Эван Хансен»
- Том и Джерри — «Том и Джерри»
Худший ремейк, сиквел или плагиат
- «Том и Джерри»
- «Карен»
- «Космический джем: Новое поколение»
- Женщина в окне» (плагиат «Окна во двор»)
- «Афера Оливера Твиста» (рэп-ремейк «Приключений Оливера Твиста»)
Худший режиссёр
- Кристофер Эшли — «Диана»
- Стивен Чбоски — «Дорогой Эван Хансен»
- Коук Дэниелс — «Карен»
- Ренни Харлин — «Ограбление по-джентльменски»
- Джо Райт — «Женщина в окне»
Худший сценарий
- «Диана»
- «Карен»
- «Ограбление по-джентльменски»
- «Афера Оливера Твиста»
- «Женщина в окне»
«Победителей» антипремии объявят 26 марта 2022 года — за день до вручения «Оскара».
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