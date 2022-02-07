Итальянские игроки уничтожили рейтинг Dying Light 2 на Metacritic

С релиза Dying Light 2 прошло три дня, а на Metacritic уже начали появляться первые отзывов от игроков. Однако пользовательские оценки на удивление низкие — и это даже не связано с качеством самой игры.

Как и в ситуации с Far Cry 6 несколько месяцев назад, итальянские игроки специально занижают рейтинг зомби-экшена, потому что в нём нет итальянской озвучки. Люди всерьёз пишут, что это оскорбление народа. Самые низкие оценки от пользователей у версий игры для Xbox One, Xbox Series X и PS4 — 3,4 балла, 3,9 баллов и 4,6 балла соответственно.

Итальянские игроки обвиняют Techland в неуважительном отношении к стране и народу. Игроки отмечают, что в первой Dying Light была итальянская озвучка, тогда как в Stay Human её добавлять не стали.

В Dying Light была полная итальянская озвучка, тогда как в Dying Light 2 переведён только текст, и то с ошибками.

В игре нет итальянской озвучки. Игра была бы отличной, поскольку в ней интересные механики и элементы RPG, но читать субтитры мне не очень удобно. В первой Dying Light озвучка была.

Забавно, что цитату ниже пользователь под ником NVIDIAGAMER скопировал в оценивании трёх разных платформ.

Я думаю, что Techland просто решила поиздеваться над нашим народом, поэтому не стала добавлять итальянскую озвучку. По этой причине они никогда не заслужат наших денег или уважения.

Также часть негативных отзывов ПК-версии основана на антипиратской защите Denuvo. Игроки призывают Techland отказаться от системы, поскольку она плохо сказывается на производительности.

Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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