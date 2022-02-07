Треки Др. Дре и Снуп Догга из GTA Online теперь можно послушать в Apple Music и Spotify

15 декабря Rockstar выпустила крупное обновление для GTA Online под названием «Контракты». Авторы продолжили сюжетную линию Франклина, добавили новое оружие, технику, одежду и многое другое. Среди нововведений оказались и новые треки от рэпера Доктора Дре — в том числе с Эминемом и Снуп Доггом. Теперь треки музыканта можно послушать в музыкальных сервисах — Apple Music и Spotify.

В состав мини-альбома EP вошли треки:

Gospel — совместно с Eminem

— совместно с Eminem The Scenic Route — совместно с Anderson .Paak и Rick Ross

— совместно с Anderson .Paak и Rick Ross Black Privilege

ETA — совместно с Anderson .Paak, Busta Rhymes и Snoop Dogg

— совместно с Anderson .Paak, Busta Rhymes и Snoop Dogg Fallin Up — совместно с Cocoa Sarai и Thurz

— совместно с Cocoa Sarai и Thurz Diamond Mind — совместно с Nipsey Hussle и Ty Dolla $ign

Ранее Rockstar подтвердила разработку GTA 6 — однако игра точно не выйдет в ближайшее время. Аналитики считают, что долгожданный проект поступит в продажу не раньше 2023 года.

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