Треки Др. Дре и Снуп Догга из GTA Online теперь можно послушать в Apple Music и Spotify
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15 декабря Rockstar выпустила крупное обновление для GTA Online под названием «Контракты». Авторы продолжили сюжетную линию Франклина, добавили новое оружие, технику, одежду и многое другое. Среди нововведений оказались и новые треки от рэпера Доктора Дре — в том числе с Эминемом и Снуп Доггом. Теперь треки музыканта можно послушать в музыкальных сервисах — Apple Music и Spotify.
В состав мини-альбома EP вошли треки:
- Gospel — совместно с Eminem
- The Scenic Route — совместно с Anderson .Paak и Rick Ross
- Black Privilege
- ETA — совместно с Anderson .Paak, Busta Rhymes и Snoop Dogg
- Fallin Up — совместно с Cocoa Sarai и Thurz
- Diamond Mind — совместно с Nipsey Hussle и Ty Dolla $ign
Ранее Rockstar подтвердила разработку GTA 6 — однако игра точно не выйдет в ближайшее время. Аналитики считают, что долгожданный проект поступит в продажу не раньше 2023 года.
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