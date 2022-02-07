Матерный русский дубляж Dying Light 2 скоро позволят переключить
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Авторы Dying Light 2 из студии Techland опубликовали список исправлений, которые появятся на ПК уже к середине этой недели. Также стали известны ошибки, над которыми авторы ещё работают. Например, появится возможность включить английскую озвучку и русские субтитры. Об этом игроки просят с релиза.
Исправления, которые появятся на этой неделе
- Исправление вылетов игры
- Фикс бесконечного чёрного экрана
- Поведение мёртвых тел в кооперативной игре
- Улучшение DLSS
- Фикс невозможности продать вещи
Исправления, которые появятся в будущем
- Проблема с кастомными назначениями кнопок мыши
- Исправление замкнутого круга с бесконечной смертью
- Фикс для сюжетных заданий
- Возможность играть с английской озвучкой и русскими субтитрами
- Добавление сохранений для перезагрузки
- Создание расширенных настроек графики более видимыми
- Исправление багов в квесте с поиском браслета
Итальянские игроки по старой-доброй традиции обрушили рейтинг Dying Light 2 на Metacritic. Пользователи недовольны тем, что Techland не добавила в зомби-экшен итальянскую озвучку.
Dying Light 2 вышла 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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