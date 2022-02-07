Матерный русский дубляж Dying Light 2 скоро позволят переключить

Авторы Dying Light 2 из студии Techland опубликовали список исправлений, которые появятся на ПК уже к середине этой недели. Также стали известны ошибки, над которыми авторы ещё работают. Например, появится возможность включить английскую озвучку и русские субтитры. Об этом игроки просят с релиза.

Исправления, которые появятся на этой неделе

Исправление вылетов игры

Фикс бесконечного чёрного экрана

Поведение мёртвых тел в кооперативной игре

Улучшение DLSS

Фикс невозможности продать вещи

Исправления, которые появятся в будущем

Проблема с кастомными назначениями кнопок мыши

Исправление замкнутого круга с бесконечной смертью

Фикс для сюжетных заданий

Возможность играть с английской озвучкой и русскими субтитрами

Добавление сохранений для перезагрузки

Создание расширенных настроек графики более видимыми

Исправление багов в квесте с поиском браслета

Итальянские игроки по старой-доброй традиции обрушили рейтинг Dying Light 2 на Metacritic. Пользователи недовольны тем, что Techland не добавила в зомби-экшен итальянскую озвучку.

Dying Light 2 вышла 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!