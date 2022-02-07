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Матерный русский дубляж Dying Light 2 скоро позволят переключить

Матерный русский дубляж Dying Light 2 скоро позволят переключить
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Авторы Dying Light 2 из студии Techland опубликовали список исправлений, которые появятся на ПК уже к середине этой недели. Также стали известны ошибки, над которыми авторы ещё работают. Например, появится возможность включить английскую озвучку и русские субтитры. Об этом игроки просят с релиза.

Исправления, которые появятся на этой неделе

  • Исправление вылетов игры
  • Фикс бесконечного чёрного экрана
  • Поведение мёртвых тел в кооперативной игре
  • Улучшение DLSS
  • Фикс невозможности продать вещи

Исправления, которые появятся в будущем

  • Проблема с кастомными назначениями кнопок мыши
  • Исправление замкнутого круга с бесконечной смертью
  • Фикс для сюжетных заданий
  • Возможность играть с английской озвучкой и русскими субтитрами
  • Добавление сохранений для перезагрузки
  • Создание расширенных настроек графики более видимыми
  • Исправление багов в квесте с поиском браслета
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Итальянские игроки по старой-доброй традиции обрушили рейтинг Dying Light 2 на Metacritic. Пользователи недовольны тем, что Techland не добавила в зомби-экшен итальянскую озвучку.

Dying Light 2 вышла 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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