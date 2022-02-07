Создатели S.T.A.L.K.E.R. закрывают Survarium

Выходцы из GSC Game World в студии Vostok Games объявили о закрытии своего первого проекта — мультиплеерного шутера Survarium. Сервера прекратят работу в середине мая вместе с тематическим событием по финалу игры.

В ближайшие полтора месяца шутер продолжит жить своей жизнью, но уже в начале апреля закроют техподдержку и возможность совершать микротранзакции. Игрокам же подарят 50 000 золотых и 500 000 серебра, чтобы они могли попробовать желанную экипировку.

По словам разработчиков, они уже давно обсуждали такой исход, но решение постоянно откладывали в долгий ящик. Даже сейчас они принимают это «с болью в сердце».

Мы неимоверно благодарны всем без исключения игрокам, которые были с Survarium на протяжении всей его истории – за вашу поддержку, конструктивную критику, за время, уделенное игре – это были потрясающие годы вместе!

С конца мая Vostok Games полностью переключится на создание своего следующего проекта.