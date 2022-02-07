Создателю Left 4 Dead нужно больше кооперативных игр

Один из создателей Left 4 Dead и сооснователей Turtle Rock Майк Бут дал интервью изданию Rock Paper Shotgun. Во время него он рассказал про кооперативные игры и своё отношение к ним.

Бут считает, что в наше время совместных тайтлов всё ещё недостаточно. И это несмотря на то что за последние годы количество кооперативных игр заметно возросло.

Создать действительно хорошую кооперативную игру сложно. Суть таких игр в том, чтобы в них играли вместе. Приходится подстраиваться под это и менять дизайн, придумывать что-то особенное. Конечно, кооперативных игр всё ещё недостаточно.

В октября 2021 года вышла Back 4 Blood. Забавно, что шутер продвигали именно как игру, которую разработали авторы Left 4 Dead. По факту же такого не оказалось.

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