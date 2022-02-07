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В Sifu нашли сцену из культового боевика «Олдбой»

В Sifu нашли сцену из культового боевика «Олдбой»
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Авторы Sifu из студии Sloclap вдохновлялись фильмами про восточные единоборства, кунг-фу и даже воссоздавали в экшене какие-то целые фрагменты.

Одной из таких сцен стал момент из культового боевика «Олдбой». В ней главный герой сталкивается в узком коридоре с большим количеством соперников и начинает устранять их по одному. Точно такая же сцена есть и в Sifu. Протагонист входит в коридор и расправляется с врагами.

6 февраля спало эмбарго на публикацию обзоров проекта. Из-за чрезмерной сложности игру смогли осилить не все. Например, блогеры из iXBT games. С нашим обзором Sifu можно ознакомиться ниже.

Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской? Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской?

Релиз Sifu состоится уже 8 февраля на ПК, PS4 и PS5.

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