В Sifu нашли сцену из культового боевика «Олдбой»

Авторы Sifu из студии Sloclap вдохновлялись фильмами про восточные единоборства, кунг-фу и даже воссоздавали в экшене какие-то целые фрагменты.

Одной из таких сцен стал момент из культового боевика «Олдбой». В ней главный герой сталкивается в узком коридоре с большим количеством соперников и начинает устранять их по одному. Точно такая же сцена есть и в Sifu. Протагонист входит в коридор и расправляется с врагами.

6 февраля спало эмбарго на публикацию обзоров проекта. Из-за чрезмерной сложности игру смогли осилить не все. Например, блогеры из iXBT games. С нашим обзором Sifu можно ознакомиться ниже.

Релиз Sifu состоится уже 8 февраля на ПК, PS4 и PS5.

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