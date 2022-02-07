Создатели NieR: Automata и Metal Gear Rising хотят делать больше бесконечных игр

Новый генеральный директор PlatinumGames Ацуси Инаба дал интервью изданию Famitsu и рассказал о планах студии. Разработчики состредоточатся на более рискованных проектах и играх-сервисах.
В разговоре Инаба отметил, что студия хочет создавать такие игры, которыми можно будет наслаждаться долгое время. Причиной такого направления могут стать прогнозируемые изменения на рынке, в котором проекты с многолетней поддержкой и развитием приносят основную прибыль.
Кроме сервисов, PlatinumGames хочет вернуться к созданию новых механик в больших играх, сообщил Инаба.
Прошлый руководитель студии Кеничи Сато заложил фундамент, но я хочу вернуть первоначальный дух PlatinumGames. Если мы больше не делаем новые механики, то и причин существовать у нас нет. В таком случае лучше распустить компанию, какой бы прибыльной она не была. Я хотел бы создавать более масштабные игры и приуспеть хотя бы в одной.
Новые идеи студии частично появятся в Project G.G., разработкой которой руководит Хидэки Камия, известный по Resident Evil, Devil May Cry и Bayonetta. Подробностей глава PlatinumGames пока не раскрыл.
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