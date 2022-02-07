Создатели эксклюзива для PS5 ценят поддержку Microsoft
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Студия Tango Gameworks разрабатывает Ghostwire: Tokyo для ПК и PlayStation 5. Проект как минимум с релиза не выйдет на Xbox, но это не мешает команде говорить тёплые слова про Microsoft.
По словам продюсера Tango Gameworks Масато Кимура, сотрудничество с Microsoft проходит без проблем. Он отметил, что команда получает много поддержки от компании, и это очень ценится.
Работа с Microsoft прошла действительно гладко. C нами есть Миками, который руководит без всяких проблем. Tango получает большую поддержку.
4 февраля стало известно, что Ghostwire: Tokyo изначально задумывалась как The Evil Within 3. Игра выйдет 25 марта на ПК и PS5. Нельзя отрицать, что тайтл когда-нибудь выйдет на Xbox.
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