Первый трейлер сериала по «‎Властелину колец» покажут через неделю

Amazon покажет первый трейлер сериала The Lord of the Rings: The Rings of Power («Властелин колец: Кольца власти») 14 февраля, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Ролик продемонстрируют во время финального матча Национальной футбольной лиги США в сезоне-2021, который начнётся в 02:30 мск. После этого трейлер появится в Сети.

Сериал расскажет о Второй эпохе Средиземья. Авторы покажут создание колец Власти и рост влияния Саурона, что произошло за тысячи лет до событий «Властелина колец» и «Хоббита».

Премьера сериала по «Властелину колец» состоится 2 сентября 2022 года. На создание первого сезона Amazon потратила более $ 465 млн.

