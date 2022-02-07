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Для Gran Turismo 7 тизерят «прорывной» искусственный интеллект

Для Gran Turismo 7 тизерят «прорывной» искусственный интеллект
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Создатели Gran Turismo 7 и компания Sony AI, которую основали в 2020 году для работы над искусственным интеллектом, объявили о презентации нового «прорывного» ИИ через 2 дня. Скорее всего, он появится в предстоящем автосимуляторе.

Наша команда рада запустить наш «Игровой флагман» и объявить о прорывном проекте в области ИИ уже 9 февраля. Он создан вместе с Polyphony Digital.

Недавно авторы Gran Turismo 7 провели большую презентацию, на который раскрыли особенности автосимулятора. В нём появятся интерактивные музеи, реалистичные смена погоды и поведение машины, а также поддержка особенностей геймпада DualSense.

Gran Turismo 7 выйдет 4 марта на PS4 и PS5. На релизе в игре будет 400 машин и 34 трека с разными вариантами.

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