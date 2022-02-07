Оригинальный финал «Бойцовского клуба» вернули в Китае после критики

В Китае восстановили оригинальную концовку «Бойцовского клуба», которая ранее была зацензурена, сообщило издание The Hollywood Reporter. В фильм вернули большинство вырезанных сцен, но некоторые так и остались под запретом.
В китайском сервисе Tencent Video концовка «Бойцовского клуба», в котором рассказчик (Эдвард Нортон) убивает своего воображаемого друга Тайлера Дёрдена (Брэд Питт), была заменена на сообщение:
Полиция быстро разгадала план и арестовала преступников, предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлера отправили в сумасшедший дом на психологическое лечение.
Оригинальный финал фильма Дэвида Финчера удалили, потому что преступники должны нести наказание, согласно китайской цензуре. В Сети многие отметили, что новая концовка делает «Бойцовский клуб» бессмысленным, а Тайлер вовсе был в воображении рассказчика. После критики финал всё же вернули, но сцены секса с обнажёнными героями не восстановили.
Автор книги «Бойцовский клуб» Чак Паланик ранее иронично отреагировал на ситуацию. В одном из интервью он сказал, что новый китайский финал всё же ближе к литературному, а версия Дэвида Финчера рассчитана на создание визуального эффекта.
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