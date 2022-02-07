Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Оригинальный финал «Бойцовского клуба» вернули в Китае после критики

Оригинальный финал «Бойцовского клуба» вернули в Китае после критики
Комментарии

В Китае восстановили оригинальную концовку «Бойцовского клуба», которая ранее была зацензурена, сообщило издание The Hollywood Reporter. В фильм вернули большинство вырезанных сцен, но некоторые так и остались под запретом.

В китайском сервисе Tencent Video концовка «Бойцовского клуба», в котором рассказчик (Эдвард Нортон) убивает своего воображаемого друга Тайлера Дёрдена (Брэд Питт), была заменена на сообщение:

Полиция быстро разгадала план и арестовала преступников, предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлера отправили в сумасшедший дом на психологическое лечение.
Новость по теме
Первый трейлер сериала по «‎Властелину колец» покажут через неделю

Оригинальный финал фильма Дэвида Финчера удалили, потому что преступники должны нести наказание, согласно китайской цензуре. В Сети многие отметили, что новая концовка делает «Бойцовский клуб» бессмысленным, а Тайлер вовсе был в воображении рассказчика. После критики финал всё же вернули, но сцены секса с обнажёнными героями не восстановили.

Автор книги «Бойцовский клуб» Чак Паланик ранее иронично отреагировал на ситуацию. В одном из интервью он сказал, что новый китайский финал всё же ближе к литературному, а версия Дэвида Финчера рассчитана на создание визуального эффекта.

Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской? Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской?

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022