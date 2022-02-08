Россиянка Glance выиграла турнир Game Changers по Valorant

Европейская команда G2 Gozen с россиянкой Анастасией «Glance» Анисимовой второй раз подряд выиграла турнир Game Changers EME. Чемпионат проводится для женских команд из Европы, СНГ и Ближнего Востока.

В финале первого сплита Game Changers EMEA 2022 команда G2 Gozen обыграла Guild X со счётом 3:1. В Guild X тоже выступает девушка из России — Виктория «victoria» Укасова.

G2 взяла Glance в состав из Guild X. Трансфер состоялся перед началом сезона 2022 года. Второй клуб взял Укасову на место Анисимовой. Обе команды прошли в финальную стадию первого сплита нового сезона и вновь встретились в финале, который закончился со счётом 3:1 в пользу G2 Gozen. В предыдущем турнире произошёл аналогичный исход. За весь турнир женский состав G2 отдал всего одну карту — в финале против Guild X.

VCT 2022: Game Changers EMEA Series 1 прошёл с 24 января по 6 февраля. Участники из СНГ, Турции и Европы разыграли € 30 тыс.