Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Россиянка Glance выиграла турнир Game Changers по Valorant

Россиянка Glance выиграла турнир Game Changers по Valorant
Комментарии

Европейская команда G2 Gozen с россиянкой Анастасией «Glance» Анисимовой второй раз подряд выиграла турнир Game Changers EME. Чемпионат проводится для женских команд из Европы, СНГ и Ближнего Востока.

В финале первого сплита Game Changers EMEA 2022 команда G2 Gozen обыграла Guild X со счётом 3:1. В Guild X тоже выступает девушка из России — Виктория «victoria» Укасова.

G2 взяла Glance в состав из Guild X. Трансфер состоялся перед началом сезона 2022 года. Второй клуб взял Укасову на место Анисимовой. Обе команды прошли в финальную стадию первого сплита нового сезона и вновь встретились в финале, который закончился со счётом 3:1 в пользу G2 Gozen. В предыдущем турнире произошёл аналогичный исход. За весь турнир женский состав G2 отдал всего одну карту — в финале против Guild X.

VCT 2022: Game Changers EMEA Series 1 прошёл с 24 января по 6 февраля. Участники из СНГ, Турции и Европы разыграли € 30 тыс.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022