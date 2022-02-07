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Вышел первый трейлер сериала «Викинги: Вальхалла» — сразу с дубляжом

Вышел первый трейлер сериала «Викинги: Вальхалла» — сразу с дубляжом
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Netflix представил первый трейлер предстоящего сериала «Викинги: Вальхалла» на русском языке, премьера которого состоится уже 25 февраля. Шоу станет спин-оффом исторической драмы «Викинги».

События «Вальхаллы» разворачиваются спустя 100 лет после сюжета «Викингов». Из-за напряжённости между английскими королями и скандинавскими правителями начинается резня, а среди самих викингов возникают конфликты христиан и язычников.

В центре истории окажутся исследователь Лейф Эрикссон (Сэм Корлетт), его сестра Фрейдис Эриксдоттер (Фрида Густавссон) и скандинавский правитель Харальд Сигурдссон (Лео Сутер).

Премьера оригинальных «Викингов» состоялась в 2013 году на канале History. Сериал рассказывает о подвигах Рагнара Лодброка и его сыновей с конца XVIII века. Всего вышло 6 сезонов, последний из которых появился в 2020 году.

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