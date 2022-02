Новые детали The Wolf Among Us 2 раскроют через 2 дня

Журналист и ведущий Summer Game Fest и The Game Awards Джефф Кили рассказал, что 9 февраля пройдёт трансляция, посвящённая The Wolf Among Us 2. Она начнётся в 21:00 мск.

По словам Кили, на трансляции расскажут о разработке игры и некоторые детали. Покажут ли геймплей The Wolf Among Us 2, ведущий не сообщил. Презентация состоится на каналах The Game Awards в сервисах YouTube и Twitch.

В конце 2021 года разработчики рассказали, что The Wolf Among Us 2 станет продолжением первой части, а события развернутся спустя полгода. Сценарий уже готов, а авторы сделали акцент на трудностях жизни существ рядом с людьми. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4.

