Девушка вручную сшила костюм Эцио из Assassin's Creed

Девушка с Reddit под ником FjotraTheGodless выложила фотографии в костюме Эцио из Assassin's Creed. Примечательно, что она сшила его вручную и сама работала с кожей для наряда.

Фото: FjotraTheGodless

Фото: FjotraTheGodless

FjotraTheGodless отметила, что костюм сделан своими руками, кроме штанов, ботинок и одного скрытого клинка. К обуви добавлено немного кожи. Работа над нарядом ещё не завершена, поэтому в будущем может появиться лучшая версия. Для полноты образа девушка изобразила шрам на губе с помощью косметики.

Пользователи в комментариях похвалили старания девушки, поставили костюму 10 из 10 и предложили смешаться с толпой на улице. Единственный недостаток — расположение плаща и основного скрытого клинка, которые должны быть на другой стороне.

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