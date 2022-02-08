Том Холланд хотел бы увидеть Сорвиголову в будущих фильмах про Человека-паука

В интервью THR Том Холланд заявил, что хотел бы увидеть в будущих фильмах про Паучка персонажа Чарли Кокса — Сорвиголову. Ему настолько понравилось работать с актёром, что он с удовольствием сыграл бы с ним ещё не один раз.
Работать с Чарли было очень здорово. Я большой фанат его «Сорвиголовы» и считаю его классным актёром. Было круто видеть, с какой радостью он вернулся к своей роли в том небольшом фрагменте из «Нет пути домой». Надеюсь, мы найдём способ объединиться с его персонажем в будущих фильмах.
Ранее сам Кокс заявлял, что он с радостью вернулся бы к роли Сорвиголовы. Прямо сейчас всё зависит от руководства Marvel, он же готов отыгрывать персонажа до самой старости. Боссы киностудии пока хранят молчание, однако Кевин Файги в конце прошлого года намекнул на возвращение персонажа в будущих картинах MCU.
Сериал «Сорвиголова» выходил на Netflix на протяжении трёх лет — с 2015 по 2018 год. Шоу высоко оценили как критики, так и зрители, однако неожиданно Marvel не одобрила продолжение четвёртого сезона и закрыла сериал.
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