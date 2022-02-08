Эталонный ремастер Resident Evil 4 от фанатов сравнили с официальным переизданием

В начале февраля фанаты выпустили собственный ремастер Resident Evil 4 HD Project. Авторы заявляли, что улучшили множество текстур, добавили классическую камеру и исправили кучу багов. Блогер ElAnalistaDeBits решил сравнить ремастер фанатов с официальным переизданием, вышедшим в 2014 году под названием Ultimate HD Edition. Результаты просто поражают.

Слева — официальное перереиздание. Справа — ремастер от фанатов

При беглом взгляде на фанатский ремастер кажется, будто проделана хоть и большая работа, но практически незаметная. Однако после ролика становится понятно, насколько кропотливо поработали энтузиасты. Улучшению подверглись не только текстуры, модели, освещение, но и тени, а также отражения. Проект в целом стал выглядеть гораздо современнее.

Слева — официальное перереиздание. Справа — ремастер от фанатов

Слева — официальное перереиздание. Справа — ремастер от фанатов

Слева — официальное перереиздание. Справа — ремастер от фанатов

Скачать Resident Evil 4 HD Project можно на официальном сайте проекта, там же находится инструкция по установке. Для работы модификации понадобится Steam-версия игры Resident Evil 4 Ultimate HD Edition.

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