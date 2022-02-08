Продажи ремейка Resident Evil 3 превысили 5 млн копий

Capcom обновила данные о продажах ремейка Resident Evil 3. По словам компании, тираж игры превысил 5 млн копий. На это проекту понадобилось чуть меньше двух лет. Capcom отметила, что такому высокому результату поспособствовали позитивные отзывы в сети, и упомянула версию для ПК как самую успешную.

Несмотря на относительный успех проекта, продажи Resident Evil 3 уступают ремейку второй части почти в два раза — у неё 9,3 млн копий. Что касается последней части в серии, то у Resident Evil Village за 8 месяцев с релиза 5,7 млн единиц.

Самым продаваемым тайтлом компании, если не учитывать множество переизданий, остаётся Monster Hunter: World с результатом в 17,8 млн копий. Вторую строчку занимает Resident Evil 7 — 10,6 млн копий. Замыкает тройку ремейк Resident Evil 2 — 9,3 млн копий.

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