Netflix представил четвёртый российский сериал — криминальный триллер «ЗАТО»

Netflix анонсировал уже четвёртый сериал российского производства. Им станет криминальный триллер «ЗАТО», главные роли исполнят Анастасия Талызина («Патриот») и Михаил Тройник («Чики», «Каникулы президента»). Режиссёрами выступят Дарья Жук («Хрусталь») и Станислав Либин («Бедная Настя»).

«ЗАТО» развернётся в постсоветский период и расскажет о журналистке Кристине и милиционере Дашкине, которые расследуют дело о пропаже ребёнка из закрытого города Лобачевск-4. В данный момент ведутся съёмки проекта, даты выхода пока нет.

Помимо «ЗАТО», Netflix работает ещё над тремя российскими сериалами: над современной адаптацией «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой, драмой «Петля» с Александром Петровым и «Ничего особенного» с Юрой Борисовым.

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