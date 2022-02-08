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Хардкорную Sifu уже прошли без смертей всего за 40 минут

Хардкорную Sifu уже прошли без смертей всего за 40 минут
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Файтинг про восточные единоборства Sifu стал доступен для обладателей расширенного издания 6 февраля. Спустя 2 дня в сети уже появились спидраны без смертей — блогер Dan Allen Gaming выложил запись прохождения игры всего за 40 минут. Он ни разу не умер и показал настоящее мастерство кунг-фу.

Ранее пользователи жаловались на невероятную сложность игры — редакция популярного YouTube-канала iXBT games и вовсе отказалась проходить игру. Однако для Dan Allen Gaming проект стал лёгкой прогулкой. Он сообщил, что в недавнем забеге улучшил свой результат аж до 35 минут. Невероятный результат для такой сложной игры.

Sifu поступила в продажу сегодня, 8 февраля. Ранее в игре нашли отсылку на культовую сцену из «Олдбоя».

Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской? Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской?

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