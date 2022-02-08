В тизере финального сезона «Лучше звоните Солу» нашли намёк на дату премьеры

Телеканал AMC опубликовал тизер последнего, шестого сезона «Лучше звоните Солу» — сериала про адвоката Сола Гудмана из вселенной «Во все тяжкие». В нём два знакомых зрителям мексиканца стильно проходятся по месту преступления, преследуя свои криминальные цели.

В подписи к ролику авторы предложили зрителям «сделать отметку в календаре», однако при этом не сообщили дату релиза. Внимательные пользователи углядели в тизере таблички R и D. Если подставить вместо букв их расположение в английском алфавите, то получится 4 и 18 или 18 апреля. В этой дате есть смысл, ведь это понедельник — прыдущие сезоны сериала транслировали именно в первый день недели.

Ранее авторы также заявляли, что последний сезон вновь разделят на две части — так авторы поступали с шоу «Во все тяжкие». Официальную дату релиза должны сообщить совсем скоро. Первая половина должна стартовать уже этой весной.

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