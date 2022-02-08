Продюсер Assassin's Creed и Splinter Cell раскрыла первые детали своей игры для PS5 и ПК

Ещё в начале 2021 года Джейд Реймонд основала независимую студи Haven Entertainment. Ранее Реймонд работала над Assassin's Creed, Splinter Cell, Watch Dogs и другими играми. Девушка озвучила детали дебютного проекта.

По словам Реймонд, в разработке находится сетевой тайтл с развивающейся онлайн-составляющей. Примечательно, что в создании проекта помогает Марк Церни — главный инженер двух последних консолей Sony. Игра запланирована к выходу на ПК и PS5.

Наша цель будет заключаться в дальнейшем расширении технических возможностей консоли. Во времена пандемии мы поняли, что геймплей — клей, который связывает общество.

Ещё Джейд Реймонд заявила, что их игра будет доброжелательной и инклюзивной. Девушка не хочет, чтобы проект приносил негативные эмоции.

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