У провальной GTA: The Definitive Edition огромные продажи: вплоть до 10 млн копий

Недавно Take-Two выпустила свежий квартальный отчёт, в котором сообщила об успехах своих франшиз: у GTA 5 уже 160 млн проданных копий, у Red Dead Redemption 2 — 43 млн копий, а у Borderlands 3 — 15 млн копий. Издатель не поделился цифрами GTA: The Trilogy — The Definitive Edition, однако отметил, что результаты переиздания «значительно превзошли ожидания».

Внимательные пользователи обратили внимание на продажи всей серии GTA — 370 млн копий. Они вычли из общего количества пятую часть, сравнили с прошлым квартальным отчётом и пришли к выводу, что тираж GTA: The Trilogy составляет примерно 10 млн копий. Цифра, безусловно, неофициальная, однако наверняка достаточно близкая к истине.

Глава Take-Two Штраус Зельник заявил, что трилогия запустилась с «некоторыми проблемами», однако бóльшая часть ошибок уже исправлена. Впереди игроков ждут новые патчи с исправлением ошибок. О будущих переизданиях своих культовых проектов СЕО не высказывался. Но, судя по результатам GTA: The Trilogy, у игроков появилась надежда на ремастер Red Dead Redemption, о котором фанаты просят уже много лет.

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