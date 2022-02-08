Статую Бэтмена в натуральную величину установили в Таиланде

Таиландское подразделение Warner Bros. опубликовало в социальных сетях необычную рекламу фильма «Бэтмен». Рядом с торговым центром Fortune Town установили большую статую Тёмного рыцаря.

Детализированная статуя Бэтмена стоит на небольшом стенде с постером и названием картины. Ещё там есть подсветка, а сам стенд медленно крутится. Посмотреть видео с демонстрацией можно ниже.

Роль Тёмного рыцаря исполнил Роберт Паттинсон. Женщину-кошку сыграла Зои Кравиц, а образ Пингвина воплотил Колин Фаррелл. Ещё в фильме снялись Джеффри Райт, Пол Дано, Энди Сёркис и другие. Режиссёром выступил Мэтт Ривз.

Премьера «Бэтмена» состоится уже 3 марта.

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