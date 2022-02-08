Эксперты: Dying Light на PS5 работает лучше, чем на ПК

Сразу же после Dying Light 2 столкнулась с критикой от игроков. Если версии для PS4 и Xbox One геймеры приняли благосклонно — там игра работает в разрешении 846p и 30 FPS — то на PS5 и Xbox Series X в режиме производительности проект работает в разрешении 1080р и 60 FPS. Игроки заявили, что это слишком слабый прогресс по сравнению с прошлым поколением консолей.
Обозреватель Digital Foundry Алекс Батталия заявил, что на текущем поколении не только увеличенная частота кадров, но и более детализированная графика. Он отметил, что DL2 на консолях оптимизирована отлично — для сравнения достаточно запустить игру на ПК с разными настройками изображения. По его словам, там будут некоторые просадки частоты кадров, чего практически не бывает на PS5 и Xbox Series X.
Людям, которые считают, что DL2 «не оптимизирована», стоит проверить, как ПК-версия работает в 1080p. Тогда они бы поняли, что на консолях текущего поколения игра работает превосходно в 1080p при 60 FPS, с учётом того, что у них нет падений ниже этой отметки.
Dying Light 2 вышла 4 февраля и показывает отличные финансовые результаты. Пиковый онлайн игры в Steam превысил 274 тысячи человек, а отзывы пользователей продолжают склоняться в сторону «очень положительных».
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