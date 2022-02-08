Дэйн Дехаан из «Нового Человека-паука» сыграет в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана

Издание The Hollywood Reporter сообщило о присоединении Дэйна Дехаана к актёрскому составу фильма «Оппенгеймер». Его роль держится в секрете.
Сюжет картины основан на книге Кая Бёрда и Мартина Шервина. История расскажет про американского физика Роберта Оппенгеймера, который во времена Второй мировой войны изобрёл атомную бомбу. Universal Pictures отметила, что зрителей ждёт настоящий захватывающий триллер.
У фильма звёздный актёрский состав. В его число входят Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Рами Малек и другие. Режиссёром «Оппенгеймера» выступает Кристофер Нолан.
Съёмки должны стартовать в начале 2022 года, а премьера назначена на 21 июля 2023 года.
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