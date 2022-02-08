The Evil Within 3 сделают, когда хорроры снова станут популярными

Культовый разработчик хорроров и глава Tango Gameworks Синдзи Миками дал небольшое интервью изданию Windowscentral. В нём геймдизайнер рассказал о будущем серии The Evil Within. По его словам, в данный момент жанр Survival horror переживает далеко не лучшие времена, поэтому студия займётся новыми играми в серии только тогда, когда он снова будет на пике популярности.

Жанр Survival horror сейчас далеко не так популярен, как раньше. Вероятно, лучше всего дождаться «большой волны», пока не появится достаточно большая и успешная игра, которую примут намного лучше The Evil Within.

Миками также косвенно упомянул другой проект, который разрабатывают параллельно с Ghostwire: Tokyo. Судя по всему, он никак не связан с The Evil Within.

Заявление Миками выглядит очень странно на фоне настоящего возрождения Survival horror в последние годы. Capcom отчитывается о рекордных темпах продаж Resident Evil, Electronic Arts готовит ремейк Dead Space, а Konami, по слухам, разрабатывает сразу две игры по Silent Hill. Будем надеяться, что японец просто оговорился и его студия в скором времени вернётся к созданию хорроров.

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