Подробности и дата выхода тактики Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters
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Летом 2021 года студия Complex Games и издатель Frontier Foundry анонсировали Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters — это тактическая игра по вселенной Warhammer в стиле последних частей XCOM. В начале февраля разработчики провели закрытую презентацию своего проекта, на которой поделились новыми деталями игры. Мы тезисно расскажем о главном.
- События Daemonhunters развернутся в далёком будущем Warhammer, в котором неизвестные силы начинают заражать таинственной инфекцией «Расцвет» всю галактику. Игрок берёт под командование корабль с элитными воинами — Серыми Рыцарями — и должен остановить её распространение.
- Основной геймплей очень похож на XCOM 2 — пользователю необходимо путешествовать по разным частям галактики и устранять различные угрозы, уничтожая на своём пути Клевретов, сектантов и космодесантники Хаоса. Авторы обещают удивлять игроков новыми видами и мутациями противников на протяжении всей игры.
- На корабле можно будет строить различные апрейды. Сюда входят улучшения как самого корабля, так и снаряжения Серых Рыцарей.
- Тактический геймплей сильно напоминает XCOM: Рыцари пошагово передвигаются по полю боя, используют вооружение ближнего и дальнего боя. В их арсенале также будут псионические способности, которые можно будет изучать на корабле.
- Основное отличие от игр Firaxis — бойцы никогда не промахиваются. Пользователь всегда видит, какой именно урон персонаж нанесёт противнику и какой эффект может наложить. В бою Рыцари пользуются в том числе и окружением: в геймплейном демо воин обружил целую колонну на трёх противников, нанеся им колоссальный урон.
- За сценарий игры отвечает автор Black Library Аарон Дембски-Боуден — создатель множества произведений по вселенной Warhammer.
Релиз Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters состоится 5 мая в Steam и Epic Games Store. Цена — 1320 рублей.
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