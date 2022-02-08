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Партнёры Ubisoft по NFT обманывают клиентов

Партнёры Ubisoft по NFT обманывают клиентов
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Создатели игры Frontier на базе NFT, в которых инвестировала Ubisoft, используют опасную для природы криптовалюту Ethereum. Предполагалось, что французская компания будет консультировать разработчиков по применению экологичных платформ.

Разработчики Frontier продают на OpenSea токены для своей игры за Ethereum, что противоречит заявлению Ubisoft.

Наша часть в роли ключевого инвестора заключается в предоставлении им рекомендаций по наиболее экологичным и эффективным технологиям.
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Издатель Worms уже отказался от метавселенной с NFT

Недавно Ubisoft запустила свою NFT-площадку Quartz, на которой продавала токены для Ghost Recon: Breakpoint на экологичной платформе Tezos. Игроки негативно встретили новую инициативу компании и предложили за цифровые предметы не более 70 рублей.

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