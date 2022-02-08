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Sifu вышла на ПК, PS5 и PS4. Студия уже делает DLC

Sifu вышла на ПК, PS5 и PS4. Студия уже делает DLC
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8 февраля состоялся релиз хардкорного экшена Sifu на ПК, PS4 и PS5. Вместе с этим авторы выложили трейлер к запуску игры с сюжетной завязкой и фрагментами геймплея.

Также стало известно, что Sifu точно получит как минимум одно дополнение. Будет ли оно сюжетным или более мелким, неизвестно. Возможно, появится настройка уровня сложности или ещё какие-нибудь функции для упрощения игры.

Где можно купить Sifu?

Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской? Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской?

Авторы Sifu вдохновлялись восточной культурой и фильмами с кунг-фу. Одним из источников вдохновения послужил фильм «Олдбой». В игре есть сцена, копирующая фрагмент из ленты.

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