Sifu вышла на ПК, PS5 и PS4. Студия уже делает DLC

8 февраля состоялся релиз хардкорного экшена Sifu на ПК, PS4 и PS5. Вместе с этим авторы выложили трейлер к запуску игры с сюжетной завязкой и фрагментами геймплея.

Также стало известно, что Sifu точно получит как минимум одно дополнение. Будет ли оно сюжетным или более мелким, неизвестно. Возможно, появится настройка уровня сложности или ещё какие-нибудь функции для упрощения игры.

Где можно купить Sifu?

Epic Games Store (ПК) — 899 рублей

PS Store (PS4 и PS5) — 2849 рублей

Авторы Sifu вдохновлялись восточной культурой и фильмами с кунг-фу. Одним из источников вдохновения послужил фильм «Олдбой». В игре есть сцена, копирующая фрагмент из ленты.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!