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Мужчина в маске Соника попытался ограбить банк во Флориде

Мужчина в маске Соника попытался ограбить банк во Флориде
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Издание The West Volusia Beacon сообщило о забавном преступлении. Неизвестный мужчина решил ограбить банк во Флориде в маске Соника. Наверное, это его любимый игровой персонаж.

На преступление он пришёл с одним молотком, без огнестрельного оружия. Инструментом он начал угрожать кассиру, но процесс прервал второй сотрудник, который заметил грабителя. Мужчина испугался и убежал, так и не завершив своё дело.

Забавно, но полиция до сих пор не нашла злоумышленника. В сети пошутили, что теперь преступника никогда не найдут, ведь он был в маске Соника. Правоохранительные органы продолжат искать горе-грабителя.

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