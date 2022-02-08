«Человек-паук» и «Дюна». Названы номинанты премии «Оскар»

Американская киноакадемия назвала номинантов премии «Оскар», которых озвучили Лесли Джордан и Трэйси Эллис Росс. 94-я церемония вручения пройдёт 27 марта в Лос-Анджелесе в обычном формате и с ведущим.

Лучший фильм

«Белфаст»

«CODA: Ребёнок глухих родителей»

«Не смотрите наверх»

«Сядь за руль моей машины»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Вестсайдская история»

Лучший режиссёр

Кеннет Брана («Белфаст»)

Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)

Лучшая женская роль

Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)

Оливия Колман («Незнакомая дочь»)

Пенелопа Крус («Параллельные матери»)

Николь Кидман («В роли Рикардо»)

Кристен Стюарт («Спенсер»)

Лучшая мужская роль

Хавьер Бардем («В роли Рикардо»)

Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)

Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»)

Уилл Смит («Король Ричард»)

Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)

Лучшая женская роль второго плана

Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)

Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)

Джуди Денч («Белфаст»)

Кирстен Данст («Власть пса»)

Онжаню Эллис («Король Ричард»)

Лучшая мужская роль второго плана

Киран Хайндс («Белфаст»)

Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)

Джесси Племонс («Власть пса»)

Дж.К. Симмонс («В роли Рикардо»)

Коди Смит-Макфи («Власть пса»)

Лучший оригинальный сценарий

«Белфаст»

«Не смотрите наверх»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Худший человек на свете»

Лучший адаптированный сценарий

«CODA: Ребёнок глухих родителей»

«Сядь за руль моей машины»

«Дюна»

«Незнакомая дочь»

«Власть пса»

Лучшие визуальные эффекты

«Дюна»

«Главный герой»

«Не время умирать»

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

«Человек-паук: Нет пути домой»

Лучший звук

«Белфаст»

«Дюна»

«Не время умирать»

«Власть пса»

«Вестсайдская история»

Лучший игровой короткометражный фильм

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On my Mind

Please Hold

Новость по теме Том Холланд хотел бы увидеть Сорвиголову в будущих фильмах про Человека-паука

Лучший дизайн

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Трагедия Макбета»

«Вестсайдская история»

Лучший дизайн костюмов

«Круэлла»

«Сирано»

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Вестсайдская история»

Лучшая оригинальная песня

Be Alive («Король Ричард»)

Dos oruguitas («Энканто»)

Down to Joy («Белфаст»)

No Time to Die («Не время умирать»)

Somehow You Do («Четыре хороших дня»)

Лучший саундтрек

«Дюна»

«Не смотрите наверх»

«Энканто»

«Параллельные матери»

«Власть пса»

Лучший грим и причёски

«Поездка в Америку 2»

«Круэлла»

«Дюна»

«Глаза Тэмми Фэй»

«Дом Gucci»

Лучший фильм на иностранном языке

«Сядь за руль моей машины» (Япония)

«Побег» (Дания)

«Рука Бога» (Италия)

«Лунана: Як в классной комнате» (Бутан)

«Худший человек на свете» (Норвегия)

Новость по теме В тизере финального сезона «Лучше звоните Солу» нашли намёк на дату премьеры

Лучший монтаж

«Не смотрите наверх»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Власть пса»

«Тик-так… БУМ!»

Лучший документальный фильм

«Восхождение»

Attica

«Побег»

«Лето соула»

«Текст в огне»

Лучший документальный короткометражный фильм

Audible

«Отведи меня домой»

The Queen of Basketball

«Три песни для Беназир»

When We Were Bullies

Лучшая операторская работа

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Трагедия Макбета»

«Вестсайдская история»

Лучший мультфильм

«Побег»

«Энканто»

«Лука»

«Митчеллы против машин»

«Райя и последний дракон»

Лучший короткометражный мультфильм

Affairs Of The Art

Bestia

Boxballet

«Робин»

«Стеклоочиститель»

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!