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«Человек-паук» и «Дюна». Названы номинанты премии «Оскар»

«Человек-паук» и «Дюна». Названы номинанты премии «Оскар»
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Американская киноакадемия назвала номинантов премии «Оскар», которых озвучили Лесли Джордан и Трэйси Эллис Росс. 94-я церемония вручения пройдёт 27 марта в Лос-Анджелесе в обычном формате и с ведущим.

Лучший фильм

  • «Белфаст»
  • «CODA: Ребёнок глухих родителей»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Сядь за руль моей машины»
  • «Дюна»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Вестсайдская история»

Лучший режиссёр

  • Кеннет Брана («Белфаст»)
  • Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»)
  • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)

Лучшая женская роль

  • Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
  • Оливия Колман («Незнакомая дочь»)
  • Пенелопа Крус («Параллельные матери»)
  • Николь Кидман («В роли Рикардо»)
  • Кристен Стюарт («Спенсер»)
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Лучшая мужская роль

  • Хавьер Бардем («В роли Рикардо»)
  • Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
  • Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»)
  • Уилл Смит («Король Ричард»)
  • Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)

Лучшая женская роль второго плана

  • Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
  • Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
  • Джуди Денч («Белфаст»)
  • Кирстен Данст («Власть пса»)
  • Онжаню Эллис («Король Ричард»)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Киран Хайндс («Белфаст»)
  • Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)
  • Джесси Племонс («Власть пса»)
  • Дж.К. Симмонс («В роли Рикардо»)
  • Коди Смит-Макфи («Власть пса»)

Лучший оригинальный сценарий

  • «Белфаст»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Худший человек на свете»

Лучший адаптированный сценарий

  • «CODA: Ребёнок глухих родителей»
  • «Сядь за руль моей машины»
  • «Дюна»
  • «Незнакомая дочь»
  • «Власть пса»
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Лучшие визуальные эффекты

  • «Дюна»
  • «Главный герой»
  • «Не время умирать»
  • «Шан-Чи и легенда десяти колец»
  • «Человек-паук: Нет пути домой»

Лучший звук

  • «Белфаст»
  • «Дюна»
  • «Не время умирать»
  • «Власть пса»
  • «Вестсайдская история»

Лучший игровой короткометражный фильм

  • Ala Kachuu — Take and Run
  • The Dress
  • The Long Goodbye
  • On my Mind
  • Please Hold
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Лучший дизайн

  • «Дюна»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Трагедия Макбета»
  • «Вестсайдская история»

Лучший дизайн костюмов

  • «Круэлла»
  • «Сирано»
  • «Дюна»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Вестсайдская история»

Лучшая оригинальная песня

  • Be Alive («Король Ричард»)
  • Dos oruguitas («Энканто»)
  • Down to Joy («Белфаст»)
  • No Time to Die («Не время умирать»)
  • Somehow You Do («Четыре хороших дня»)

Лучший саундтрек

  • «Дюна»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Энканто»
  • «Параллельные матери»
  • «Власть пса»

Лучший грим и причёски

  • «Поездка в Америку 2»
  • «Круэлла»
  • «Дюна»
  • «Глаза Тэмми Фэй»
  • «Дом Gucci»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Сядь за руль моей машины» (Япония)
  • «Побег» (Дания)
  • «Рука Бога» (Италия)
  • «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан)
  • «Худший человек на свете» (Норвегия)
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Лучший монтаж

  • «Не смотрите наверх»
  • «Дюна»
  • «Король Ричард»
  • «Власть пса»
  • «Тик-так… БУМ!»

Лучший документальный фильм

  • «Восхождение»
  • Attica
  • «Побег»
  • «Лето соула»
  • «Текст в огне»

Лучший документальный короткометражный фильм

  • Audible
  • «Отведи меня домой»
  • The Queen of Basketball
  • «Три песни для Беназир»
  • When We Were Bullies

Лучшая операторская работа

  • «Дюна»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Трагедия Макбета»
  • «Вестсайдская история»

Лучший мультфильм

  • «Побег»
  • «Энканто»
  • «Лука»
  • «Митчеллы против машин»
  • «Райя и последний дракон»

Лучший короткометражный мультфильм

  • Affairs Of The Art
  • Bestia
  • Boxballet
  • «Робин»
  • «Стеклоочиститель»
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