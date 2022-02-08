«Человек-паук» и «Дюна». Названы номинанты премии «Оскар»
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Американская киноакадемия назвала номинантов премии «Оскар», которых озвучили Лесли Джордан и Трэйси Эллис Росс. 94-я церемония вручения пройдёт 27 марта в Лос-Анджелесе в обычном формате и с ведущим.
Лучший фильм
- «Белфаст»
- «CODA: Ребёнок глухих родителей»
- «Не смотрите наверх»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Дюна»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Вестсайдская история»
Лучший режиссёр
- Кеннет Брана («Белфаст»)
- Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
- Джейн Кэмпион («Власть пса»)
- Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
Лучшая женская роль
- Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
- Оливия Колман («Незнакомая дочь»)
- Пенелопа Крус («Параллельные матери»)
- Николь Кидман («В роли Рикардо»)
- Кристен Стюарт («Спенсер»)
Лучшая мужская роль
- Хавьер Бардем («В роли Рикардо»)
- Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
- Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»)
- Уилл Смит («Король Ричард»)
- Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)
Лучшая женская роль второго плана
- Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
- Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
- Джуди Денч («Белфаст»)
- Кирстен Данст («Власть пса»)
- Онжаню Эллис («Король Ричард»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Киран Хайндс («Белфаст»)
- Трой Коцур («CODA: Ребёнок глухих родителей»)
- Джесси Племонс («Власть пса»)
- Дж.К. Симмонс («В роли Рикардо»)
- Коди Смит-Макфи («Власть пса»)
Лучший оригинальный сценарий
- «Белфаст»
- «Не смотрите наверх»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Худший человек на свете»
Лучший адаптированный сценарий
- «CODA: Ребёнок глухих родителей»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Дюна»
- «Незнакомая дочь»
- «Власть пса»
Лучшие визуальные эффекты
- «Дюна»
- «Главный герой»
- «Не время умирать»
- «Шан-Чи и легенда десяти колец»
- «Человек-паук: Нет пути домой»
Лучший звук
- «Белфаст»
- «Дюна»
- «Не время умирать»
- «Власть пса»
- «Вестсайдская история»
Лучший игровой короткометражный фильм
- Ala Kachuu — Take and Run
- The Dress
- The Long Goodbye
- On my Mind
- Please Hold
Лучший дизайн
- «Дюна»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Трагедия Макбета»
- «Вестсайдская история»
Лучший дизайн костюмов
- «Круэлла»
- «Сирано»
- «Дюна»
- «Аллея кошмаров»
- «Вестсайдская история»
Лучшая оригинальная песня
- Be Alive («Король Ричард»)
- Dos oruguitas («Энканто»)
- Down to Joy («Белфаст»)
- No Time to Die («Не время умирать»)
- Somehow You Do («Четыре хороших дня»)
Лучший саундтрек
- «Дюна»
- «Не смотрите наверх»
- «Энканто»
- «Параллельные матери»
- «Власть пса»
Лучший грим и причёски
- «Поездка в Америку 2»
- «Круэлла»
- «Дюна»
- «Глаза Тэмми Фэй»
- «Дом Gucci»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Сядь за руль моей машины» (Япония)
- «Побег» (Дания)
- «Рука Бога» (Италия)
- «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан)
- «Худший человек на свете» (Норвегия)
Лучший монтаж
- «Не смотрите наверх»
- «Дюна»
- «Король Ричард»
- «Власть пса»
- «Тик-так… БУМ!»
Лучший документальный фильм
- «Восхождение»
- Attica
- «Побег»
- «Лето соула»
- «Текст в огне»
Лучший документальный короткометражный фильм
- Audible
- «Отведи меня домой»
- The Queen of Basketball
- «Три песни для Беназир»
- When We Were Bullies
Лучшая операторская работа
- «Дюна»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Трагедия Макбета»
- «Вестсайдская история»
Лучший мультфильм
- «Побег»
- «Энканто»
- «Лука»
- «Митчеллы против машин»
- «Райя и последний дракон»
Лучший короткометражный мультфильм
- Affairs Of The Art
- Bestia
- Boxballet
- «Робин»
- «Стеклоочиститель»
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