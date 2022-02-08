Следующая презентация Nintendo пройдёт завтра ночью

Nintendo на сайте объявила о проведении презентации Direct. Шоу пройдёт в 01:00 мск в ночь с 9 на 10 февраля, а посвятят его играм, которые выйдут на Switch в течение первого полугодия 2022 года. Возможно, Nintendo приготовит какой-нибудь сюрприз, но точно об этом неизвестно.

Длительность презентации составит 40 минут. Прошлое шоу Direct прошло в сентября 2021 года. На нём представили Bayonetta 3 и озвучили состав анимационного фильма про Марио от студии Illumination.

Посмотреть презентацию можно будет на Twitch и YouTube. В данный момент отсчитывается время до начала прямого эфира.

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