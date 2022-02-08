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Вышел первый полный трейлер «Базза Лайтера»

Вышел первый полный трейлер «Базза Лайтера»
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На канале Pixar появился полноценный трейлер мультфильма «Базз Лайтер», который выступает спин-оффом «Истории игрушек». В конце октября 2021 года вышел небольшой тизер.

В ролике можно увидеть главного героя Базза Лайтера и часть приключений, которые его ждут. Мы узнаем про прошлое космического рейнджера Базза и его жизнь.

В оригинале протагониста озвучил Крис Эванс, который обожает анимационные проекты. Режиссёром выступил Энгус МакЛэйн. Также в сюжете должен появиться персонаж, озвученный Тайкой Вайтити, который выступил постановщиком третьего «Тора».

Премьера картины в России состоится 16 июня.

Свежий постер мультфильма

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