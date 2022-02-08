Bungie советует начать знакомство с Destiny 2 через The Witch Queen

Destiny 2 уже несколько лет страдает от одной большой проблемы — порог входа для новичков невероятно высок. Дело в том, что недавно Bungie начала удалять старый контент, из-за чего органично влиться в игру оказалось куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Мы побывали на закрытой презентации грядущего дополнения The Witch Queen и решили поинтересоваться у руководителя разработки шутера Блейка Баттла, есть ли у разработчиков какие-то планы по более плавному введению новичков в курс дела. Вот что он ответил:

Для нас это определённо сложная задача. Широта и глубина единого и постоянно развивающегося мира обладает ценой — комплексностью. Сейчас у нас есть инициатива «Новый Свет» и локация в Космодроме, которые должны помочь новичкам адаптироваться. Там мы обучаем их основам Destiny 2. Вдобавок мы обновили обучение работы Подкласса 3.0 с учётом изменений в подклассах Пустоты и Стазиса.

Сам он советует начинать знакомство с шутером именно с грядущей The Witch Quenn. Хоть дополнение закроет многие старые сюжетные линии, однако его создавали таким образом, чтобы новички чувствовали себя очень комфортно.

The Witch Queen отпразднует седьмой год для дополнений Destiny, подводя к логическому финалу сюжетные линии из первой игры и The Taken King. Затронутые в новом DLC темы — ключевые для вселенной. При этом они были написаны и структурированы таким образом, чтобы новички могли погрузиться во вселенную именно с этой точки. Для поклонников MMO или шутеров от первого лица, которые заинтересованы в Destiny, мой совет номер один — сыграйте в кампанию The Witch Queen.

Познакомиться с особенностями и нововведениями Destiny 2: The Witch Queen можно в нашей отдельной заметке, где мы рассказали о множестве особенностей грядущего дополнения.

The Witch Queen выходит уже 22 февраля на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.