Не упустите акцию: Sifu на ПК можно купить всего за 249 рублей

Сегодня вышла хардкорная Sifu, однако многие не заметили акцию удивительной щедрости в Epic Games Store. Благодаря купону на 650 рублей с распродажи в честь китайского нового года новинку можно приобрести всего за 249 рублей! Сам купон доступен до 27 февраля.

Без скидки игра продаётся за 899 рублей, поэтому акция как никогда удачная: Sifu подойдёт далеко не каждому, а за такие скромные вложения можно всё-таки рискнуть — на PS5 и PS4 экшен продают почти за три тысячи рублей, поэтому такой роскоши консольщики себе позволить не могут.

Решить, покупать или нет, можно после прочтения нашего обзора — в целом мы остались довольны новинкой, хотя определённые вопросы к сложности и балансу всё-таки возникают.

Sifu вышла на PS5, PS4 и ПК.