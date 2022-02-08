Не упустите акцию: Sifu на ПК можно купить всего за 249 рублей
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Сегодня вышла хардкорная Sifu, однако многие не заметили акцию удивительной щедрости в Epic Games Store. Благодаря купону на 650 рублей с распродажи в честь китайского нового года новинку можно приобрести всего за 249 рублей! Сам купон доступен до 27 февраля.
Без скидки игра продаётся за 899 рублей, поэтому акция как никогда удачная: Sifu подойдёт далеко не каждому, а за такие скромные вложения можно всё-таки рискнуть — на PS5 и PS4 экшен продают почти за три тысячи рублей, поэтому такой роскоши консольщики себе позволить не могут.
Решить, покупать или нет, можно после прочтения нашего обзора — в целом мы остались довольны новинкой, хотя определённые вопросы к сложности и балансу всё-таки возникают.
Sifu вышла на PS5, PS4 и ПК.
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