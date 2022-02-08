В «Призрака Цусимы» добавили экипировку по Horizon Forbidden West. Но только в платное DLC

Разработчики Ghost of Tsushima выпустили обновление для режиссёрской версии, которое посвятили скорому релизу Horizon Forbidden West. Оно добавляет в самурайский экшен предметы, вдохновлённые обликом Элой, но получить их можно только на острове Ики из платного дополнения.
Создатели рассказали, что к северу от острова Ики было восстановлено святилище Ветра. После его изучения и решения головоломок игрок получит броню и лук по мотивам Horizon Forbidden West.
Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля на PS4 и PS5. Недавно стало известно, что в экшене появятся более 40 видов роботов, а авторы выпустят специальное руководство по миру и борьбе с машинами. Первые обзоры игры опубликуют уже 14 февраля.
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