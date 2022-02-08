EA избавилась от читеров в Star Wars: Battlefront 2. Но теперь сломали кое-что другое
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18 января стало известно о том, что Electronic Arts и авторы Star Wars: Battlefront 2 избавят шутер от читеров на ПК. Недавно разработчики наконец-то исправили проблемы с бессмертными игроками.
Забавно, но во время исправления одной проблемы авторы поломали другие части игры. Так, например, некоторые жалуются на поломку счётчика смертей в режиме «Битвы звёздных истребителей». Также аудитория жалуется на другие проблемы с производительностью.
На жалобы ответил продюсер из DICE. По его словам, команда уже знает о новых проблемах и пытается её решить. За всеми обновлениями можно следить на страницах игры в социальных сетях.
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