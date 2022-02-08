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Bandai Namco сделает метавселенные за 10 млрд рублей

Bandai Namco сделает метавселенные за 10 млрд рублей
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Издатель Bandai Namco поделился с акционерами планами по созданию метавселенных по собственным франшизам. Компания планирует потрать на их развитие $ 130 млн (~ 10 млрд рублей).

Метавселенная поможет фанатам взаимодействовать друг с другом и с представителями Bandai Namco, чтобы обмениваться отзывами и пожеланиями. Для реализации задуманного компания придумала стратегию, которая повысит значимость франшиз и улучшит их узнаваемость за пределами Японии. Своё виртуальное пространство получит каждый популярный бренд вроде серий Tales и Ace Combat.

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Bandai Namco потратит 10 млрд рублей на создание «вселенной данных» и разработку контента для виртуального пространства. Метавселенные и крепкие связи в них станут основным направлением компании на ближайшие 3 года.

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