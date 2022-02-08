Bandai Namco сделает метавселенные за 10 млрд рублей

Издатель Bandai Namco поделился с акционерами планами по созданию метавселенных по собственным франшизам. Компания планирует потрать на их развитие $ 130 млн (~ 10 млрд рублей).
Метавселенная поможет фанатам взаимодействовать друг с другом и с представителями Bandai Namco, чтобы обмениваться отзывами и пожеланиями. Для реализации задуманного компания придумала стратегию, которая повысит значимость франшиз и улучшит их узнаваемость за пределами Японии. Своё виртуальное пространство получит каждый популярный бренд вроде серий Tales и Ace Combat.
Bandai Namco потратит 10 млрд рублей на создание «вселенной данных» и разработку контента для виртуального пространства. Метавселенные и крепкие связи в них станут основным направлением компании на ближайшие 3 года.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 8 февраля 2022
-
20:46
-
20:08
-
19:45
-
19:31
-
19:11
-
18:57
-
18:37
-
18:28
-
18:01
-
17:38
-
17:16
-
16:26
-
16:24
-
15:43
-
15:33
-
15:15
-
14:40
-
14:34
-
14:20
-
13:58
-
13:37
-
13:36
-
13:14
-
13:10
-
12:48
-
12:48
-
12:20
-
11:51
-
11:18
-
10:48
-
10:24
-
09:52
-
09:23
-
08:55
-
08:29