Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России деанонимизируют владельцев криптовалют

В России деанонимизируют владельцев криптовалют
Комментарии

Правительство РФ утвердило концепцию регулирования криптовалют. Теперь для проведения операций на территории страны пользователю нужно пройти идентификацию личности и открыть кошелёк в банке, сообщило РБК.

К 18 февраля Минфину вместе с Банком России поручено подготовить законопроект. Основной целью станет внедрение операций с криптовалютами в финансовую систему страны и обеспечение контроля. Личность владельцев криптокошельков будет устанавливаться, после чего их разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Новость по теме
Партнёры Ubisoft по NFT обманывают клиентов

Выявлять личность участников транзакций будут банки с универсальной лицензией. Также будут использоваться данные из Даркнета. Основным сервисом для отслеживания платежей станет «Прозрачный блокчейн», который разделит операции на нормальные, подозрительные и рискованные.

Надзором за рынком криптовалют займутся Минфин, ЦБ, Генпрокуратура, ФНС, Минцифры и Росфинмониторинг.

Разменные монеты будущего: что такое NFT и для чего они нужны в играх? Разменные монеты будущего: что такое NFT и для чего они нужны в играх?

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022