В России деанонимизируют владельцев криптовалют

Правительство РФ утвердило концепцию регулирования криптовалют. Теперь для проведения операций на территории страны пользователю нужно пройти идентификацию личности и открыть кошелёк в банке, сообщило РБК.
К 18 февраля Минфину вместе с Банком России поручено подготовить законопроект. Основной целью станет внедрение операций с криптовалютами в финансовую систему страны и обеспечение контроля. Личность владельцев криптокошельков будет устанавливаться, после чего их разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
Выявлять личность участников транзакций будут банки с универсальной лицензией. Также будут использоваться данные из Даркнета. Основным сервисом для отслеживания платежей станет «Прозрачный блокчейн», который разделит операции на нормальные, подозрительные и рискованные.
Надзором за рынком криптовалют займутся Минфин, ЦБ, Генпрокуратура, ФНС, Минцифры и Росфинмониторинг.
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- 8 февраля 2022
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