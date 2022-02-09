На PS5 скоро появятся голосовые команды и фильтрация игр по жанрам

Sony анонсировала новую прошивку для PS5, которая выйдет в тестовом режиме уже 9 февраля в США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и Франции. Компания добавит множество важных элементов, включая голосовые команды, фильтрацию игр по жанрам и настройки доступности.

В первую очередь Sony рассказала о нововведениях интерфейса. В каталоге появится фильтрация игр по жанрам, а проекты и приложения можно будет закреплять с помощью функции Keep in Home. Дизайн карточек трофеев также обновят, при этом система начнёт давать советы о том, какие именно трофеи следует открыть в ближайшее время.

Далее компания рассказала о голосовых командах. Их тестирование начнётся только на английском языке в Великобритании и США. Команды будут работать не только для запуска игр и приложений, но и для воспроизведения песен и фильмов. По аналогии с Apple, главной фразой станет «Hey, PlayStation!». Sony отмечает, что для улучшения дальнейшей работы некоторые команды будут записываться — при этом на детских аккаунтах этого делать не будут.

На обеих консолях обновят «Тусовку». На PS4 наконец-то появится возможность регулировки громкости отдельных игроков. На PS5 немного переделают раздел Game Base. Теперь там будут три раздела: сообщения, друзья, «тусовки». Создавать группы можно будет напрямую из этого раздела.

Крупное обновление уже тестируют в США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и Франции. До конца года оно станет доступно для всех владельцев PS5.

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