«Миссия невыполнима 8» станет кульминацией серии и завершит историю Итана Ханта

Издание Variety выпустило материал про две грядущие части франшизы «Миссия невыполнима» — седьмую и восьмую. По словам инсайдеров, картины задумывались кульминацией серии и станут завершением истории культового персонажа Итана Ханта в исполнении Тома Круза, которая началась в 1996 году. Неизвестно, есть ли планы у студии Paramount на продолжение без главного лица франшизы.

Изначально оба фильма планировали снимать параллельно, но от этой идеи отказались из-за пандемии. По настоянию Тома Круза все трюки и безумные сцены снимаются без хромакея, что только добавляет продюсерам «головной боли». По данным аналитиков, бюджет «Миссии невыполнимо 7» уже превысил $ 290 млн, хотя Paramount планировала потратить намного меньше. Неясно, во сколько киностудии обойдутся съёмки восьмой части серии, которые прямо сейчас проходят в Южной Африке.

Премьера фильма «Миссия невыполнима 7» состоится 14 июля 2023 года во всех кинотеатрах страны. Восьмая часть доберётся до зрителей 28 июня 2024 года.

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