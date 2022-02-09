Для Far Cry 6 вышло дополнение про Иосифа Сида — злодея из пятой части

Ubisoft выпустила DLC про Иосифа Сида под названием Collapse для Far Cry 6 на ПК и консолях. Оно доступно всем обладателям сезонного пропуска игры. Также его можно приобрести отдельно — на ПК дополнение стоит 625 рублей.

В расширении Collapse игроки окажутся в разуме Иосифа Сида — главного злодея из Far Cry 5. По духу геймплей дополнения напоминает жанр «рогалик». Игрокам нужно проходить уровни, устранять противников и улучшать персонажа. Прохождение займёт примерно один час.

В течение года для Far Cry 6 планируют выпустить бесплатное расширение с героями сериала «Очень странные дела». О дальнейшей поддержке шутера Ubisoft пока не сообщала.

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