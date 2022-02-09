В Dying Light 2 нашли убийственный палец-пистолет

Игроки продолжают находить пасхалки в Dying Light 2. Хоть во второй части и нет огнестрела, пользователи всё-таки нашли ему достойную замену. Блогер AshesWolf выложил ролик, в котором показал, как найти убийственный палец-пистолет — он уничтожает любого зомби с одного выстрела.
В первую очередь необходимо забраться на телевышку — самое высокое здание в игре, а затем спрыгнуть на ближайший небоскрёб с помощью параплана. После этого нужно подать электричество во всё здание, аккуратно спрыгивая с проводами на этажи ниже. Если всё сделать правильно, в самом низу можно будет открыть дверь — она ведёт в офис разработчиков из Techland.
После этого нужно пройти в спальню и сесть на кровать. Вокруг персонажа шаровая молния создаст несколько плюшевых мишек, а на картине с логотипом создателей появится рецепт Left Finger of gloVa. Скрафтив его, игрок получит в своё распоряжение убийственный палец-пистолет, который уничтожает практически любого врага с одного выстрела. Стоит он, кстати, немало — 369 единиц хлама и стреляет всего лишь 16 раз. Однако в самых опасных ситуациях он себя точно окупит.
Dying Light 2 вышла 4 февраля на ПК и консолях. Ранее в игре нашли и другое уникальное оружие — клинки из Cyberpunk 2077.
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