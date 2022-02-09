Для RPG-стратегия Crusader Kings 3 вышло дополнение Royal Court с переработкой культуры

Paradox Interactive наконец выпустила расширение Royal Court для стратегии с Sims-элементами Crusader Kings III. В нём авторы переработали дворцовую жизнь — теперь игроки смогут сами создать собственный королевский двор и принимать участие в судебных решениях.
Также разработчики переработали культурную систему. Теперь у каждой страны есть свои традиции, которые можно изменять путём функций «гибридизации» и «отделения». Пользователи отмечают, что играть стало действительно интереснее, однако дополнение привнесло порцию новых багов и вылетов.
Royal Court доступно для всех обладателей расширенного издания Crusader Kings 3. Дополнение можно приобрести и отдельно — в РФ оно стоит 515 рублей. 29 марта RPG-стратегия доберётся до PS5 и Xbox Series.
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