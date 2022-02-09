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Продажи хардкорного экшена NIoh 2 превысили 2,5 млн копий

Продажи хардкорного экшена NIoh 2 превысили 2,5 млн копий
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Team Ninja похвасталась успехами хардкорного экшена NIoh 2 в честь пятилетия франшизы. Проект продался тиражом в 2,5 млн копий за два года с релиза. При этом изначально игра вышла на PlayStation, а в прошлом феврале добралась и до ПК.

Сегодня франшизе Nioh исполняется 5 лет, и мы хотели бы поделиться успехами NIoh 2. Совокупные продажи второй части превысили 2,5 млн копий. Спасибо вам за поддержку. Надеемся, что в дальнейшем вы продолжите наслаждаться играми команды Team Ninja.

Ранее издательство уже сообщало о тираже всей серии — тогда он составлял 5 млн копий. С новыми данными франшиза перескочила отметку в 6 млн единиц. С такими результатами компанию можно только поздравить. Особенно если учесть, что речь идёт о хардкорном японском экшене.

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