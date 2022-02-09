Глава Take-Two: GTA 6 не повторит ошибок провальной GTA: The Trilogy

В разговоре с инвесторами глава Take-Two Штраус Зельник обсудил скандальный запуск GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. По его словам, хотя ремастер и вышел проблемным, бóльшую часть ошибок уже исправили. Зельник отметил, что в будущих частях GTA разработчики из Rockstar вновь сделают ставку на качество и предоставят игрокам наилучшие впечатления от продукта. Это касается как недавно анонсированной GTA 6, так и переиздания пятой части на PS5 и Xbox Series.

Rockstar сосредоточены на том, чтобы выпустить максимально качественный продукт, способный удовлетворить ожидания игроков по всему миру. GTA: The Trilogy действительно стартовала с некоторыми проблемами, однако это был единичный случай в нашей истории. Мы по-прежнему уделяем большое внимание качеству и абсолютно уверены во всех наших будущих играх.

Подводя итоги квартального отчёта, Зельник объявил, что GTA: The Trilogy «превзошла все ожидания издательства», не упомянув точных цифр. Пользователи решили посчитать сами и пришли к выводу, что тираж проблемного ремастера составил около 10 млн проданных копий.

Ближайшим релизом компании станет GTA V на PS5 и Xbox Series — проект поступит в продажу 15 марта 2022 года. Разработчики обещают улучшенную дальность прорисовки, повышенное качество текстур и поддержку рейтрейсинга. Вдобавок на новых консолях выйдет отдельная версия GTA Online без GTA 5 — на PS5 первые три месяца она будет бесплатной.

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